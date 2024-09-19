В 2025 году в Ингушетии начнется реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул важность этого проекта для комплексного развития населенных пунктов, строительства жилья и дорог, создания более комфортных условий для проживания граждан, модернизации ЖКХ и обеспечения современным общественным транспортом.

Участие в национальном проекте особенно актуально для Ингушетии, так как он позволит продолжить реализацию уже начатых программ. Кроме того, в республике продолжится работа по приведению в порядок автомобильных дорог.