В 2025 году в Ингушетии начнется реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в республике начнется реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», включающего в себя восемь федеральных программ, таких как «Ипотека», «Жилье», «Обновление жилищного фонда» и другие, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Махмуд-Али Калиматов подчеркнул важность этого проекта для комплексного развития населенных пунктов, строительства жилья и дорог, создания более комфортных условий для проживания граждан, модернизации ЖКХ и обеспечения современным общественным транспортом.
Участие в национальном проекте особенно актуально для Ингушетии, так как он позволит продолжить реализацию уже начатых программ. Кроме того, в республике продолжится работа по приведению в порядок автомобильных дорог.