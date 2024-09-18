В администрации Сунженского района Ингушетии говорили о предстоящем осеннем призыве в армию

Глава района Иса Татиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, призвал руководителей сельских поселений к активному взаимодействию с гражданами призывного возраста и их родителями, а также к своевременной подготовке необходимых документов, чтобы избежать бюрократических проблем.

«Выражаю уверенность, что совместные усилия принесут свои плоды», — подчеркнул Татиев. По его словам, публикация указа главы государства об осеннем призыве в 2024 году традиционно происходит ближе к концу сентября.

Ожидается, что осенний призыв пройдет как всегда — с 1 октября по 31 декабря. В нынешнем году призыву будут подлежать мужчины с 18 до 30 лет, срок службы в армии прежний — 1 год или 12 месяцев. Обычно с 1 октября начинают работать призывные комиссии.