В автоаварии в Ингушетии пострадал один человек

Отмечается, что на улице Грейдерная в селе Кантышево столкнулись автомобили Toyota Camry и «ВАЗ 2114».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, который был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

На место происшествия выезжали спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи». В ликвидации последствий ДТП участвовали три человека и одна единица техники.