В автоаварии в Ингушетии пострадал один человек

В сельском поселении Кантышево Назрановского района столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, проинформировали «Ингушетию» в региональном МЧС.
Отмечается, что на улице Грейдерная в селе Кантышево столкнулись автомобили Toyota Camry и «ВАЗ 2114».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, который был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
На место происшествия выезжали спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи». В ликвидации последствий ДТП участвовали три человека и одна единица техники.