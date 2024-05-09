В честь Дня Победы в Ингушетии состоялось памятное мероприятие

«Сегодня мы склоняем головы перед беспримерным героизмом и мужеством тех, кто защищал нашу страну в самые темные годы Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем несгибаемых героев Брестской крепости, защитников Кавказа, Москвы, Сталинграда, Ленинграда и тех, кто шел к Победе через всю Европу и дошел до Берлина», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что из Ингушетии более 20 тысяч человек ушли на фронт, проявив пример непоколебимой стойкости и отваги, 6 тысяч, к сожалению, не вернулись. Они боролись за каждый клочок родной земли, за каждый дом, за будущее детей и внуков.

«Сегодня мы также отдаем дань уважения современным героям, стоящим на страже нашей безопасности. День Победы — это символ нашей общей гордости, духовной и нравственной опоры. Он навсегда увековечен в нашей памяти и благодарных сердцах. Пусть каждый день нашей жизни будет наполнен благодарностью и уважением к тем, кто отдал все ради мира. Вечная слава героям», — подчеркнул руководитель субъекта.