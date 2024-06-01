В День защиты детей в столице Ингушетии состоялся праздник 

Среди гостей были дети участников СВО, а также с ограниченными возможностями здоровья, сироты и те, кто остался без попечения родителей.

Как рассказал собеседник нашего издания, в общей сложности в мероприятии приняли участие 96 детей. Мэрия столицы региона подготовила для них множество развлечений. Были организованы увлекательные игры, веселые конкурсы и викторины. Не остались ребята и без сладких угощений.

«День защиты детей — это не просто праздник, это возможность напомнить всем нам о важности заботы о самых маленьких и беззащитных из нас. Мероприятия подобные сегодняшнему, очень важны для дальнейшего развития ребят и их успешной интеграции в общество», — отметил он.