В двух муниципалитетах Ингушетии ограничат электроснабжение из-за ремонта подстанции

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» приступили к подготовке подстанции 110 кВ «Вознесеновская-2» и воздушной линии электропередачи 35 кВ «Вознесеновская-2 — Малгобек-2» к осенне-зимнему периоду. На подстанции энергетики заменят устаревшие разъединители, на линии электропередачи проведут капитальный ремонт с заменой ветхого провода и изоляции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность и качество электроснабжения города Малгобека, сельских поселений Сагопши, Пседах и Инарки.

Летом в условиях повышенных температур для минимизации неудобств потребителей было принято решение сдвинуть графики проведения плановых ремонтных работ на сентябрь и октябрь.

График перерывов подачи электроэнергии будет публиковаться еженедельно на официальных ресурсах филиала «Ингушэнерго»: сайте (http://ingush-energo. ru/), странице ВКонтакте (https://vk. com/club211272920).

«Просим с пониманием отнестись к важным для республики техническим мероприятиям и приносим извинения за временные неудобства», — отметили в пресс-службе «Ингушэнерго».