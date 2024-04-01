В Джейрахском районе Ингушетии на одном из участков проложили водопроводную трубу

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, диаметр трубы — 110 мм, длина — 550 метров. Указанные работы проведены до укладки нового асфальтового покрытия.

Отмечается, что рабочие подсыпали песок под и вокруг трубы водопровода, чтоб песчано-каменный грунт, который на данном участке преобладает, не повредил трубу. Также над песчаной подушкой проложили сигнальную ленту.

«Создание дорожной инфраструктуры в рамках развития туризма в первую очередь влияет на улучшение условий жизни местных жителей», — подчеркнули в администрации района.