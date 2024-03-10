В Экажево Ингушетии загорелся крупный производственный цех

«На месте работают пожарные расчеты. Информации по пострадавшим пока нет», — сказал собеседник издания.

Напомним, цех завода по производству очистных сооружений в Ингушетии открыли в 2022 году. Стоимость строительства завода составила 50 миллионов рублей, на нем было создано 80 новых рабочих мест.