В филиал фонда «Защитники Отечества» Ингушетии поступило около 1,3 тыс. обращений 

Глава Ингушетии в своем Telegram-канале отметил, что организация успешно осуществляет свою деятельность и оказывает значительную помощь ветеранам боевых действий и их семьям.

«Вместе с сотрудниками фонда мы в республике продолжаем углубленную работу, стремясь предоставить всестороннюю поддержку нашим героям и их близким: от медицинской помощи до социальной адаптации. Важной частью работы является не только предоставление конкретной помощи, но и создание условий для улучшения качества жизни военнослужащих и их семей», — написал руководитель региона.

По словам Махмуд-Али Калиматова, проводятся различные мероприятия, направленные на социальную адаптацию, психологическую поддержку, обучение и трудоустройство. Реализуются проекты «На здоровье» и мобильный ФАП, «Стань бизнесменом», «Наши дети», а также «Мы — ZA спорт» и «Театральная осень».

Особое внимание сотрудники фонда уделяют патриотическому воспитанию молодежи через акции «Уроки мужества» и «Уроки памяти».

«Поддержка ветеранов и их семей — это наш долг и ответственность. Благодарю всех, кто участвует в этой важной работе. Мы продолжим стоять на страже интересов тех, кто защищает нашу Родину», — заверил Глава Ингушетии.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» был открыт в Назрани 31 мая минувшего года.