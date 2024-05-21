В горах Ингушетии исследовали комплекс «Башни двух жен»

По словам собеседника, специалисты вышеуказанной организации совместно с представителями Джейрахско-Ассинского музея-заповедника по итогам работ выявили здесь две боевые и одну жилую башни, которые находятся в аварийном состоянии. Кроме того, были обнаружены древняя усыпальница и стела.

Исследование проводилось в рамках программы по обнаружению, изучению и реконструкции объектов культурного наследия в регионе. Данный проект реализуется при финансовой поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение».

Стоит отметить, что комплекс «Башни двух жен», который также называют «Башни двух соперниц», располагается в Джейрахском районе между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч. Данный комплекс, игравший немаловажную роль в системе визуальной сигнально-сторожевой связи в эпоху средневековья, является одним из самых труднодоступных в Ингушетии.