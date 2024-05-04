В горах Ингушетии спасатели эвакуировали травмированного альпиниста

В Джейрахском районе Ингушетии на горе Цейлом спасатели эвакуировали альпиниста, который получил травму во время восхождения, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
«Группа из десяти альпинистов поднималась по тренировочному маршруту. Один из участников похода получил травму ноги и не мог продолжить путь. Тогда группа обратилась за помощью к спасателям», — сказал собеседник.
Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего в ходе четырёхчасовой операции.
На тренировочной базе его осмотрели врачи, жизни спортсмена ничего не угрожает.