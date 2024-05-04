В горах Ингушетии спасатели эвакуировали травмированного альпиниста

«Группа из десяти альпинистов поднималась по тренировочному маршруту. Один из участников похода получил травму ноги и не мог продолжить путь. Тогда группа обратилась за помощью к спасателям», — сказал собеседник.

Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавшего в ходе четырёхчасовой операции.

На тренировочной базе его осмотрели врачи, жизни спортсмена ничего не угрожает.