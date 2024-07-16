В горном районе Ингушетии горит лес на площади 5 га 

Отмечается, что возгорание произошло рядом с участком (4 га), на котором был ликвидирован пожар утром 16 июля. Произошло это, скорее всего, из-за того, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

В МЧС предполагают, что территории могла загореться из-за сухого дерна, который покрывает лесную почву и легко воспламеняется при высоких температурах. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники Сунженского лесничества.

Угрозы перехода пожара на населенные пункты и объекты экономики нет.