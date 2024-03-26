В горной Ингушетии оценили техническое состояние башенного комплекса «Каштым»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, данная поездка проводилась в рамках реализации плана работы по визуальному осмотру технического состояния ОКН.

«Каштым — это полуразрушенное башенное поселение замкового типа. Здесь зафиксирован ряд древних построек, а именно 12 башен, 4 склепа и несколько руинированных хозяйственных сооружений. У жилых башен сохранились разнотипные дверные и оконные проемы, хозяйственные и оборонительные ниши, бойницы, тайники, центральные опорные столбы межэтажных перекрытий и тому подобное», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что комплекс включен в перечень выявленных объектов культурного наследия республики и в связи с этим подлежит государственной охране. Составленные по результатам прошедшей инспекции акты будут направлены в вышестоящие организации.