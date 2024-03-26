В горной Ингушетии оценили техническое состояние башенного комплекса «Каштым»

Рабия Цолоева
Фото:
Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника провели инспекционный выезд к архитектурному комплексу «Каштым», расположенному на территории Тумгойского ущелья в горной части региона.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, данная поездка проводилась в рамках реализации плана работы по визуальному осмотру технического состояния ОКН.

«Каштым — это полуразрушенное башенное поселение замкового типа. Здесь зафиксирован ряд древних построек, а именно 12 башен, 4 склепа и несколько руинированных хозяйственных сооружений. У жилых башен сохранились разнотипные дверные и оконные проемы, хозяйственные и оборонительные ниши, бойницы, тайники, центральные опорные столбы межэтажных перекрытий и тому подобное», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что комплекс включен в перечень выявленных объектов культурного наследия республики и в связи с этим подлежит государственной охране. Составленные по результатам прошедшей инспекции акты будут направлены в вышестоящие организации.

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