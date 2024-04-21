В горной Ингушетии появятся новые точки питания и гостиница на Цей-Лоамском перевале

По его словам, это позволит удовлетворить растущий спрос на качественные услуги питания среди туристов и местных жителей.

Кроме того, будет проведён комплекс работ по благоустройству окружающей территории. Это сделает посещение перевала ещё более привлекательным и комфортным.

«Цей-Лоамский перевал уже стал одной из основных точек притяжения туристов и местных жителей благодаря своей уникальной природе и атмосфере. Новые точки питания и гостиница позволят сделать отдых здесь ещё более приятным и запоминающимся», — прокомментировали газете «Ингушетия» местные жители.

Цей-Лоамский перевал — это горный перевал в Ингушетии, расположенный на высоте около 2800 метров над уровнем моря. Он находится в Скалистом хребте Большого Кавказа и соединяет долины рек Армхи и Асса.

Перевал является популярным туристическим маршрутом, который привлекает любителей горных походов и альпинизма. С перевала открывается живописный вид на окружающие горы и долины.