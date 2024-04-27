В Ингушетии 8-летний мальчик ударил сестру ножом 

Отмечается, что днем, 26 апреля, несовершеннолетний, находясь в одной из квартир многоквартирного дома города Назрани, расположенного на улице Московская, в ходе внезапной ссоры нанес ножевое ранение своей старшей сестре.

В результате произошедшего девочку с ранением грудной клетки доставили в реанимационное отделение, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Сотрудники следственного отдела по городу Назрани СУ СК России по республике проводят проверку этого инцидента. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В рамках расследования следователи и криминалисты проводят необходимые мероприятия: опрашивают родственников потерпевшей и изъяли кухонный нож.