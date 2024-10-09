В Ингушетии билайн настроил сеть 4G под «тяжелый» контент

«В Назрани и других населенных пунктах республики технические специалисты билайн провели модернизацию почти на 100 объектах связи. Они «выключили» 3G и запустили на освободившихся частотах 4G. Уход от стандарта 3G позволяет соответствовать растущим потребностям клиента. Контент становится «тяжелее» и быстрее проходит именно через сеть 4G. Благодаря этому жители Ингушетии могут использовать на смартфоне современные приложения для общения, развлечения и других целей, повышающих комфорт и безопасность. Для клиентов с телефонами без поддержки мобильного интернета остается работать стандарт 2G», — сказал директор Кавказского отделения билайн Аслан Бакараев.

Чтобы воспользоваться обновленной сетью, необходимо проверить включен ли в смартфоне стандарт 4G, а также при необходимости заменить сим-карту, если она не поддерживает стандарт LTE/4G.

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