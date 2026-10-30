В Ингушетии чествовали армрестлера Ибрагима Сагова, триумфатора турнира в Венгрии

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта региона, в Венгрии в весовой категории до 115 кг Сагов выиграл рейтинговый поединок у известного канадского спортсмена Девона Ларратта со счётом 4:3. По ходу встречи ингушский армрестлер уступал 1:3, однако сумел переломить ход борьбы и довести дело до победы.

Эта победа стала для Ибрагима второй подряд на турнирах серии. Ранее, 1 августа текущего года, на East vs West 25 в Батуми он со счётом 3:0 одолел болгарина Йордана Цонева.

Заместитель министра спорта Тагир Султыгов поздравил спортсмена с возвращением и заслуженным успехом.

«Ибрагим показал настоящий характер: проигрывая в счёте, он не сдался и вырвал победу у сильного соперника. Его результаты на международной арене и работа с молодёжью, которую он ведёт, делают его примером для многих ребят республики. Поздравляем Ибрагима с яркой победой и желаем ему новых успехов», — отметил Тагир Султыгов.