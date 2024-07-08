В Ингушетии чествовали офицеров Вооруженных сил России 

«Традиционно встретился с нашими ингушскими офицерами. Это военнослужащие, которые проходят службу в сухопутных войсках, ВДВ, войсках ВКС и национальной гвардии. Многие из них имеют большой боевой опыт и приехали прямо из зоны проведения СВО. Среди них — Герой России, полковник Султан Хашагульгов», — сообщил руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

По его словам, встреча была очень душевной, обсуждались важные темы.

«Я с гордостью могу сказать, что наши офицеры — настоящие патриоты, наследники славных традиций ингушского воинства. Особо хочу отметить, что одна из улиц в города Карабулаке будет названа именем Героя России Адама Хамхоева», — написал Глава.

Он добавил уже на родном языке: «Это — наши офицеры. Мужественные и благородные герои, которые с честью и доблестью защищают свою Родину. Мы все должны ими гордиться. Дай Аллах, чтобы у нас не было недостатка в таких людях».

Махмуд-Али Калиматов вручил военнослужащим почетные грамоты, юбилейные медали и ценные подарки, пожелав, здоровья, успехов в службе и скорейшего возвращения домой.

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, более 60 военнослужащих прибыли в республику из различных регионов России.