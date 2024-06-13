В Ингушетии чествовали тренеров по греко-римской борьбе 

В Министерстве спорта Ингушетии чествовали тренеров по греко-римской борьбе, сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики.
Отмечается, что награды были вручены Заслуженному тренеру России Руслану Чахкиеву и тренеру Алихану Хамхоеву.
Глава спортивного ведомства республики передал опытным наставникам юбилейные медали, посвященные 100-летию образования Министерства спорта Российской Федерации.
Вручая награды, Руслан Белхороев пожелал номинантам здоровья и дальнейших успехов в нелегкой тренерской карьере.