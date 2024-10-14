В Ингушетии дан старт пешему походу с участием молодежи СКФО «По тропам предков»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минмолтуре республики, организовали мероприятие экскурсовод и гид Малик Муцольгов, центр «Дом молодежных организаций» и молодежное ведомство региона.

Отмечается, что на этот раз в поход пошли представители региона, Дагестана, Чечни и Карачаево-Черкесии. Это событие стало важным этапом в программе, направленной на развитие туристической активности и укрепление межнациональных связей.

Участники похода прошли по нескольким маршрутам, пролегающим в живописной местности, где сосредоточены древние башни и склепы, другие исторические памятники, которые стали символами народной мудрости и стойкости.

«Основная задача похода — показать молодежи не только красоту этих мест, но и научить их уважать историю и культуру наших предков», — подчеркнул Малик Муцольгов.