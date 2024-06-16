В Ингушетии два человека пострадали при наезде автомобиля на газопровод

«16 июня в 19:34 мск поступило сообщение о том, что на улице Шоссейная легковой автомобиль марки LADA Vesta наехал на газопровод низкого давления, после чего началось возгорание», — рассказал собеседник.

По его словам, огонь охватил автомобиль и крышу продуктового магазина. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.

Пострадавших доставили в Сунженскую центральную районную больницу, среди них нет детей.

На тушение пожара было направлено 11 сотрудников Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия и 3 единицы техники.