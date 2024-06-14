В Ингушетии единороссы провели турнир по армрестлингу

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Единой России, в мероприятии приняли участие секретарь местного отделения партии Корейш Гулиев, председатель совета сторонников партии в районе Микаил Алиев, депутаты и молодогвардейцы.

Отмечается, что поединки прошли в упорной борьбе. Юные спортсмены показали хорошую физическую подготовку. Победители и призеры турнира получили грамоты и памятные подарки.

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1-е место — Евлоев Магомед;

2-е место — Булгучев Магомед-Амин; 3-е место — Костоев Адам.

«Армрестлинг — это одно из самых честных единоборств. Борьба на руках позволяет испытать силы любому человеку, независимо от его опыта, навыков и физических данных.

И этот турнир лишний раз доказал ребятам, что все, в буквальном смысле, в их руках — нужно бороться и побеждать, заниматься спортом и быть активным», — подчеркнули активисты-партийцы.