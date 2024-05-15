В Ингушетии экс-директора компании приговорили к 8 годам тюрьмы за взятку в 11,6 млн рублей

«С 2020 по 2021 год бывший директор коммерческой организации, осуществлявший деятельность на территории г. Вологда, вступил в сговор с тремя уже бывшими сотрудниками УГИБДД МВД по региону. Последним обвиняемый предложил выдать за денежное вознаграждение свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств без проведения осмотра автомобилей и проверки их соответствия установленным требованиям», — рассказал собеседник.

Следствие установило, что после получения взятки обвиняемому выдали свидетельства о безопасности на 322 транспортных средства. И при этом осмотр машин не проводился.

«Для доказательства вины бывшего директора, следователь СУ СК России по республике провёл необходимые действия. Их было достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор. Экс-директора признали виновным по части 5 статье 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — добавил представитель.

Приговором суда апелляционной инстанции — Верховным судом республики обвиняемый признан виновным и приговорен к восьми годам заключения.

Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство.