Как сообщили газете «Ингушетия» общественники, в оживленных местах Назрани, в том числе на Аллее Победы, социальные координаторы фонда вместе с юнармейцами вручили жителям и туристам более сотни георгиевских лент, а также рассказали об истории и правилах их ношения.

«Сегодня акция имееет особое значение. Это не только дань памяти героям Великой Отечественной войны, но и знак поддержки тех, кто сейчас находится на передовой. Георгиевская лента на протяжении многих лет представляет собой российский символ героизма, мужества, стойкости народа, подвигов защитников Отечества. Она стала составной частью высоких военных наград нашей страны на различных этапах её истории. В Российской Федерации Георгиевская лента является общепринятым символом Великой Победы. Носить ее надо с левой стороны у сердца. Черная полоса на георгиевской ленте означает дым, оранжевая полоса означает пламя», — подчеркнули в фонде «За — правду».

Ученица четвертого класса второй школы Магаса Салима Хашиева, ежегодно участвовала в акции памяти — «Бессмертный полк», чтобы вместе со всеми пронести по улицам города фотографию своего прадедушки. В акции «Георгиевская ленточка» она участвует впервые.

«Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что мы, подрастающее поколение, должны помнить и чтить подвиги наших дедов, которые отстояли нашу Родину. А георгиевская лента напоминает нам о цене Победы, о мужестве и стойкости нашего народа. Мой прадедушка является участником боевых действий. Зовут его Мальсагов Хабибула. Ему было 23 года, когда добровольцем ушел на фронт в 1941 году. Он был младшим лейтенантом отдельного разведывательного дивизиона. Ему приходилось воевать на разных фронтах во время Великой Отечественной войны. За мужество и героизм он был удостоен высоких званий», — рассказала изданию Салима Хашиева.