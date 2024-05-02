В Ингушетии готовятся отметить 30-летие Горского кадетского корпуса 

По его словам, запланирован ряд мероприятий с участием высоких гостей.

«Хочу отметить, что традиции кадетских корпусов формировались еще в Российской империи и были направлены на воспитание военной элиты страны. Первыми кадетами среди ингушей стали сыновья участника Русско-турецкой войны, отставного прапорщика Артагана Мальсагова — Созерко и Орцхо Мальсаговы. С 1908 по 1916 годы они учились в Воронежском (тогда Михайловском) кадетском корпусе. Чуть позже его закончили еще 5 уроженцев из Ингушетии: Умалат-Бек Котиев, его сын Селим Котиев, Керим-Хан Албаков, Магомет-Мирза Богатырев и Хаджи-Мурат Богатырев», — написал Глава региона.

Он отметил, что это был период особой популярности военной профессии среди ингушей, давший России плеяду блестящих офицеров и дерзких бесстрашных солдат. Они обладали всеми качествами настоящих воинов: умело обращались с холодным и огнестрельным оружием, были выносливыми и терпеливыми, ни разу не предали свою Родину, предпочитая смерть плену.

«Горский кадетский корпус следует давним кадетским традициям. Наряду с учебными предметами кадетов обучают основам военного искусства, они занимаются в предметных кружках и спортивных секциях, обучены этикету. Многие из выпускников ГКК стали кадровыми военными и достойно защищают сегодня свое Отечество от внешних врагов. Здесь воспитывают настоящих патриотов своей страны, и это одно из лучших учебных заведений Ингушетии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.