В Ингушетии ищут пропавшего подростка 

Сообщение о пропаже несовершеннолетнего местного жителя 2009 года рождения поступило в ЕДДС Сунженского района 20 июня в 10:07 по московскому времени.

Для поиска пропавшего мальчика задействованы ресурсы спасательных служб: ПСО «Эрши» ГКУ «ПСС РИ» — одна единица техники и три человека, а также Ингушский ПСО МЧС России — две единицы техники и восемь человек.

Жители, обладающие информацией о местонахождении подростка, могут обратиться в Главное управление МЧС России по республике по телефону доверия: 8 (8734) 55-99-99, или в Единую дежурную диспетчерскую службу Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.