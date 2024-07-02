В Ингушетии из-за вспышки ботулизма усилят контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой 

Из-за вспышки ботулизма в ряде регионов страны в республике будет усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Такое поручение соответствующим ведомствам и службам дал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
«Необходимо быть особенно внимательными к объектам общественного питания и точкам торговли продуктами. Важно, чтобы все объекты, работающие в сфере питания, соответствовали Госстандартам и имели необходимые документы. Это главное условие для обеспечения безопасности и здоровья наших граждан», — подчеркнул Глава.
Он напомнил, что в республике активно развивается малый и средний бизнес в сфере общепита. Открываются также Дома торжеств, рестораны, кафе, предприятия доставки готовой еды. Однако уведомления о начале предпринимательской деятельности в установленном законом порядке владельцами этих объектов в управление Роспотребнадзора, как правило, не предоставляются.
«При этом только в Домах торжеств, которых в республике насчитывается уже более 50, несколько раз в неделю накрываются столы со средней проходимостью от 500 до 1 тыс. человек. Объем работы предприятий быстрого питания, учитывая высокий спрос и работу по доставке еды, также составляет от 100 до 300 человек в день», — отметил Махмуд-Али Калиматов.
Он рекомендовал руководителям муниципалитетов контролировать информацию по объектам общественного питания, включая данные о налоговой и государственной регистрации, что поможет быстрее и эффективнее провести проверки и предупредить возможные опасности.
Напомним, ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulinum, который поражает нервную систему организма, нарушая нервно-мышечную передачу. Клинические признаки ботулизма — синдром общей инфекционной интоксикации, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит), неврологические синдромы. При отсутствии адекватного лечения может привести к смерти.
Причина ботулизма — попадание в организм человека ботулотоксина, бактерии Clostridium botulinum или спор этого микроорганизма. Развиваются в продуктах питания (консервы с грибами, колбасы, бобовые).