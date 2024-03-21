В Ингушетии к 10 годам колонии приговорили жительницу Удмуртии за оборот наркотиков

Отмечается, что с сентября 2022 по март 2023 года женщина, действуя в составе организованной преступной группы, занимающейся сбытом наркотических средств бесконтактным способом через онлайн-магазины в сети «Интернет» на территориях Ярославской области, Татарстана и Ингушетии, приобрела и хранила при себе мефедрон массой около 105 граммов, расфасованный в 7 свертков.

За каждую оборудованную «закладку» в Малгобекском районе республики осужденной должны были выплатить от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от массы наркотиков.

Заработать фигурантке не дали сотрудники правоохранительных органов. Женщина была задержана, а синтетический наркотик изъят из незаконного оборота.