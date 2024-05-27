В Ингушетии крупные российские компании устраивают кейс-чемпионат для студентов за право стажировки

Как сообщили газете «Ингушетия» в главном вузе республики, партнерами проекта выступают компании «Газпром межрегионгаз Назрань», Сбер и Ростелеком. Они разработали задания для студентов и именно в эти организации будут приглашены победители и призеры проекта для прохождения стажировок.

Включиться в соревнования имеют возможность студенты и выпускники ИнгГУ любой специальности. Для этого им необходимо собраться в команды по 3-7 человек и подать заявку до 29 мая через бот @myinggu_bot в телеграме.

Отмечается, что очные защиты (презентация результатов командной работы над решением предложенных кейсов) состоятся 5-7 июня в главном корпусе университета.