В Ингушетии мошенник под видом мастера по ремонту техники похитил телевизор и деньги 

Правоохранителями республики разыскивается мошенника, действовавший под видом мастера по ремонту бытовой техники, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Обратившаяся в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району местная жительница рассказала, что в январе текущего года неизвестный присвоил ее телевизор марки Philips и 6 тыс. рублей, которые она перевела в счет оплаты за ремонт.
«Мастер» телевизор и деньги не вернул, на связь с потерпевшей не выходит, полицией проводится проверка, говорится в релизе.