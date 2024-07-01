В Ингушетии мошенник под видом мастера по ремонту техники похитил телевизор и деньги 

Обратившаяся в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району местная жительница рассказала, что в январе текущего года неизвестный присвоил ее телевизор марки Philips и 6 тыс. рублей, которые она перевела в счет оплаты за ремонт.

«Мастер» телевизор и деньги не вернул, на связь с потерпевшей не выходит, полицией проводится проверка, говорится в релизе.