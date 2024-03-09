В Ингушетии мужчина пытался скрыться от правоохранителей с полицейским в машине

Там уточнили, что в Магасе на улице Кулиева полицейские остановили автомобиль BMW-530. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет удостоверения, и ему предложили поехать в отделение. В салон иномарки сел сержант полиции, а второй инспектор сопровождал машину на патрульном автомобиле.

«Водитель иномарки приближаясь к зданию отделения, резко свернул налево, игнорируя требования сотрудника полиции, и попытался скрыться, создавая опасность для других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Во время погони инспектор совершил предупредительные выстрелы, водитель автомобиля был остановлен и доставлен в отделение. Мужчина вел себя агрессивно и сопротивлялся сотрудникам полиции.

Отмечается, что в отношении водителя составлен административный протокол за неповиновение полиции. В связи с этим возбуждено уголовное дело по применению насилия в отношении представителя власти. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.