В Ингушетии мужчина застрелил соседа из-за бытового конфликта

По информации от следствия, 17 июля текущего года во дворе своего дома в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района подозреваемый в ходе внезапной ссоры трижды выстрелил из огнестрельного оружия в 46-летнего мужчину. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Следственный отдел по Малгобеку возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 91 УПК России.



Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, допросили свидетелей и изъяли орудие убийства. В ближайшее время они планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для фигуранта дела.