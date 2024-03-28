В Ингушетии на 95% завершили реконструкцию трассы от села Зязиков-Юрт до Моздока Северной Осетии 

Автомагистраль имеет высокую социальную значимость, потому что пролегает через несколько населенных пунктов и обеспечивает связь Ингушетии с соседним субъектом.

Ранее в министерстве автомобильных дорог отметили, что участок очень проблемный, поступало много жалоб от жителей, с момента последнего ремонта на трассе образовалось много дефектов. В данное время здесь завершается обустройство обочин.



«Думаю, все жители региона видят изменения. К сезону работ готовы. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году комплексно обновим 15 объектов», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщили газет «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.

Напомним, что республика пять лет подряд досрочно завершает годовые объемы «дорожного» нацпроекта. За это время в нормативное состояние приведено более 200 км автодорог.