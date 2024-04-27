В Ингушетии началась реставрация башенного комплекса Эбан

«Архитектура должна стать общедоступной и гармонично интегрироваться в социокультурное пространство. Реставрация памятников старины является важным аспектом сохранения народной идентичности, истории, а также привлечения туристов», — сказал собеседник.

По его словам, работы по сохранению исторического наследия должны продолжаться, чтобы передать следующим поколениям богатый культурный опыт прошлого.

Отметим, что башенный комплекс Эбан расположен на правом берегу реки Армхи в Джейрахском ущелье. Когда-то он состоял из десяти жилых башен.

В период Кавказской войны башенный комплекс был разрушен в результате карательной экспедиции войск Российской империи под командованием генерал-майора Абхазова.