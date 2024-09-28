В Ингушетии наградили представителей различных сфер деятельности 

«Сегодня мы чествовали тех, кто внес значительный вклад в развитие Ингушетии, воспитание подрастающего поколения, в будущее нашей республики. Среди них Асет Ужахова, удостоенная звания «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи. Она воспитывает 11 детей», — сообщил в своем Telegram-канале руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что были вручены федеральные и республиканские награды за многолетний добросовестный труд, укрепление законности и правопорядка, заслуги в развитии литературы, культуры и искусства, за достижения в области здравоохранения, физической культуры и спорта, обеспечении охраны общественного порядка и санитарно-эпидемиологического благополучия, плодотворную научную и изобретательную деятельность.

По его словам, все эти трудовые успехи служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют на новые свершения.

«Эти почетные звания также являются отражением профессионализма, самоотверженности и упорного труда, и мы гордимся тем, что можем отметить заслуги этих людей на самом высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что усилия наших тружеников и впредь не останутся незамеченными», — подчеркнул Глава.