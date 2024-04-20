В Ингушетии намерены привлечь палестинских беженцев для преподавания арабского языка студентам

«Мы готовимся к сентябрю принять студентов на бакалаврские программы по ’Арабскому языку’ и планируем привлечь к работе жителей Палестины, которые, в связи с недавними событиями, переехали в Ингушетию. Мы интересуемся не только носителями языка, но и специалистами в области медицины, которые готовы преподавать на английском языке студентам ИнгГУ, в том числе иностранным студентам, прибывшим из Индии и других стран», — рассказала СМИ ректор ИнгГУ Фатима Албакова.

Также университет готовится предоставить обучение русскому языку как иностранному для палестинских беженцев.

На данный момент около 30 человек выразили желание пройти обучение. Представитель университета отметила, что выбор арабского языка как нового профиля подготовки был сделан из-за прогнозируемого спроса на специалистов в этой области.

«Культурное и социально-экономическое взаимодействие со странами Ближнего Востока становится все более интенсивным как на уровне страны, так и на уровне республики. Ингушетия уже установила торговые отношения с некоторыми арабскими странами, и в будущем ожидается расширение географии экспортно-импортных процессов. Следовательно, спрос на специалистов с знанием арабского и других восточных языков уже существует и будет расти», — добавила ректор.

Первый набор составит десять учащихся, а в качестве преподавателей будут приглашены специалисты в области арабского языка и теологии из Пятигорского государственного университета, а также молодые ученые с соответствующей академической подготовкой.