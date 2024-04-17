В Ингушетии намерены вырастить саженцы ясеня и красного дуба

За посадкой семян наблюдал руководитель природоохранного ведомства Саварбек Холохоев и сотрудники Сунженского лесопожарного центра.

«На площади около 0,5 гектара было высажено 83 кг семян. Глава природоохранного ведомства Саварбек Холохоев и специалисты Сунженского лесопожарного центра лично контролировали процесс. Участок был тщательно подготовлен перед посадкой семян. Важно, чтобы почва была обработана на должном уровне в самом начале: это способствует здоровью будущих деревьев. В дальнейшем за посевами будет организован регулярный уход», — сказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что требуется несколько лет, прежде чем из семян вырастут сеянцы, готовые стать саженцами и быть пересаженными в лесные массивы. Семена для этого проекта были собраны работниками лесного хозяйства Ингушетии в текущем году. Согласно государственному заданию, их собирали с деревьев красного дуба.

После сбора семена были переданы специалистам из Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» на проверку качества. Эксперты подтвердили хорошее состояние посадочного материала перед его использованием в проекте по восстановлению лесов.

Дополнительно сообщается, что проект лесопосадок в Ингушетии предусматривает посадку ясеня также и на территории лесных угодий Назрановского района.