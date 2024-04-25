В Ингушетии назначен новый директор Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, нового руководителя коллективу представил глава спортивного ведомства региона Руслан Белхороев. В ходе мероприятия он поблагодарил за многолетний труд бывшего директора спорткомплекса Мусу Алхазурова и отметил, что от нового директора требуется ответственный подход к работе и реализация комплекса мер по повышению качества работы учреждения, а также по проведению текущего ремонта внутри и на территории спортивного объекта.

«Дворец спорта «Магас» — это самая большая и единственная в республике площадка, где можно проводить масштабные спортивно-массовые мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровней, поэтому необходимо содержать объект в надлежащем состоянии и поддерживать порядок на каждом квадратном метре комплекса», — подчеркнул Белхороев.

Отмечается, что новый директор спорткомплекса «Магас» Исмаил Цечоев является мастером спорта России, чемпионом Европы и чемпионом России по самбо. До назначения занимал должность директора ГБУ «Футбольная арена» в Назрани.