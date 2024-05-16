В Ингушетии незаконно вырубили бук на 117 млн рублей

«Прокуратура провела проверку в связи с коллективным обращением жителей сельских поселений Яндаре и Сурхахи, которые сообщили о нарушениях лесного законодательства. В проверке приняли участие государственные инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что на территории площадью 906 га, которая арендуется ООО «Лес-Контракт» в Назрановском лесничестве (Али-Юртовское участковое лесничество, расположенное в районе Сурхахи), были незаконно вырублены 125 экземпляров бука общим объёмом 653,3 м3.

Министерство природных ресурсов оценило нанесённый ущерб государству более чем в 117 млн рублей.

Прокуратурой района было вынесено представление, обязывающее ООО «Лес-контракт» устранить нарушения лесного законодательства, которое сейчас рассматривается.

Проверка также привела к передаче материалов дела в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела согласно части 3 статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение закона этой статьи предполагает серьёзный состав преступления — «незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Закон определяет это преступление как уголовно наказуемое и предусматривает соответствующее наказание для лиц, признанных виновными.

«Этот случай незаконной вырубки бука подчёркивает необходимость усиленного контроля за соблюдением лесного законодательства и охраны окружающей среды. Такие инциденты могут нанести непоправимый вред природе и экономике регионов», — добавили в надзорном ведомстве.