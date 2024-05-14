В Ингушетии обеспечен 100% охват детей дошкольным образованием 

По данным пресс-службы ведомства, в 2023 году в регионе осуществляли образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 98 организаций, из них: в городских поселениях 52 организации, в сельской местности — 46.

При этом отмечается, что самостоятельных дошкольных образовательных организаций насчитывалось 86 (в городских поселениях 48, в сельской местности 38); обособленных подразделений (филиалов) общеобразовательных организаций — два.

При наличии в вышеупомянутых организациях 24165 мест — 12876 приходится на городские поселения, 11289 — на сельскую местность. Общая численность воспитанников составила 24193 (в городских поселениях 12844 детей, в сельской местности 11349). Основная доля воспитанников (95,0%) это дети в возрасте от 3-х лет и старше. Из общей численности воспитанников 204 дети — инвалиды. В 2023 году в группах кратковременного пребывания обучалось 3613 детей.

При этом в 2022 году в среднем на 100 мест приходилось 99,8 детей (в городских поселениях 99,5, в сельской же местности — 100,1), а в 2023 году в среднем на 100 мест приходится 100 детей, (в городских поселениях — 99,74 в сельской- 100,5).

В системе дошкольного образования республики в 2023 году воспитание и обучение детей осуществляло 2187 педагогов, в том числе в городских поселениях — 1169, в сельской местности — 1018, из них 2071 — женщины (в городских поселениях — 1106, в сельской местности — 965). В образовательном уровне педагогических кадров республики преобладает среднее профессиональное образование, что составляет 45,4%, высшее профессиональное образование имеют 31,6%.