В Ингушетии обновляются подъездные пути к медучреждениям 

Как отметил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов, параллельно с этим ведется масштабная работа по обновлению подъездных путей к больницам и поликлиникам, поскольку это имеет огромное значение.

За последние пять лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» более 30 км подъездных путей были приведены в нормативное состояние.

В текущем году в Назрани проводится ремонт двух дорожных объектов. Завершены работы на улицах Гайрбек-Хаджи и Насыр-Кортская, которые ведут к ряду медицинских учреждений. Помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия, на этих улицах устанавливаются элементы безопасности: искусственные неровности, барьерные ограждения, дорожные знаки и наносится разметка.

«Мы не только обеспечиваем транспортную доступность к медицинским учреждениям, но и уделяем внимание обновлению улично-дорожной сети, которая ведет к другим важным социальным объектам, включая образовательные, спортивные, туристические и другие. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем», — написал Глава.