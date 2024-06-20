В Ингушетии обсудили меры по борьбе с терроризмом

«Особое внимание было уделено повышению уровня безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, торговых точек, мест массового скопления людей, религиозных организаций и гостиниц», — сообщил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Антитеррористическая комиссия приняла решения, которые направлены на обеспечение защиты жителей и гостей республики, а также на поддержание стабильности и спокойствия в регионе.