В Ингушетии окажут продуктовую помощь семьям погибших участников СВО 

В Ингушетии окажут продуктовую помощь семьям погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих и сотрудников управления федеральной службы войск национальной гвардии.
Как сообщил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов, благотворительная акция приурочена к 100-летию образования ингушской государственности.
Глава отметил, что поддержка семей защитников Отечества — приоритетная задача. «Эти продовольственные наборы — наш скромный вклад в поддержку тех, кто переживает непростые времена», — подчеркнул руководитель региона.
Махмуд-Али Калиматов считает, что юбилейная дата государственности Ингушетии должна стать символом единства и солидарности всего народа.
«Особенно сейчас, когда наши ребята героически отстаивают интересы всей страны. Важно помнить и ценить службу и преданность Родине наших героев, помогать их близким», — добавил он.
Напомним, 7 июля 1924 года в составе РСФСР была образована Ингушская автономная область с центром во Владикавказе, которая просуществовала 10 лет.