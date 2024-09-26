В Ингушетии окажут продуктовую помощь семьям погибших участников СВО 

Как сообщил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов, благотворительная акция приурочена к 100-летию образования ингушской государственности.

Глава отметил, что поддержка семей защитников Отечества — приоритетная задача. «Эти продовольственные наборы — наш скромный вклад в поддержку тех, кто переживает непростые времена», — подчеркнул руководитель региона.

Махмуд-Али Калиматов считает, что юбилейная дата государственности Ингушетии должна стать символом единства и солидарности всего народа.

«Особенно сейчас, когда наши ребята героически отстаивают интересы всей страны. Важно помнить и ценить службу и преданность Родине наших героев, помогать их близким», — добавил он.

Напомним, 7 июля 1924 года в составе РСФСР была образована Ингушская автономная область с центром во Владикавказе, которая просуществовала 10 лет.