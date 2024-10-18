В Ингушетии оштрафованы 6 предпринимателей за неоформленных работников

Аналогичные нарушения были выявлены еще у 5 предпринимателей в отношении 24 работников.

Такие действия негативно сказываются как на бюджете, так и на самих работниках. Последние лишены соответствующих конституционных прав и не пользуются гарантиями, предоставляемыми работнику в соответствии с законодательством о труде и об обязательном социальном страховании. В результате работники остаются с минимальными пенсиями и страховыми выплатами.

По фактам неформальной занятости прокурором города было возбужденно 6 дел об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП России, которые затем направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Ингушетии.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в доход государства.