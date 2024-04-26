В Ингушетии отмечают 100-летие народного писателя Ахмета Бокова

«Народный писатель ЧИАССР Боков Ахмет Хамиевич — классик ингушской литературы. Талантливый мастер слова оставил после себя богатое культурное наследие, пропитанное любовью к родному краю и его народу. В рамках юбилея писателя в школе провели конкурс сочинений, стихотворений, подготовили музыкальные и танцевальные номера. Горжусь тем, что являюсь родственницей классика ингушской литературы, чьи произведения продолжают волновать умы и сердца людей в Ингушетии и за ее пределами», — отметила Эсет Бокова.

По ее мнению, очень важно в стремительном потоке современной жизни не потерять связь с прошлым, с теми, кто заложил основы ингушской культуры.

«Отрадно отметить, что сегодня многие молодые люди проявляют интерес к классике. Они читают произведения великих писателей и поэтов, посещают музеи, участвуют в литературных конкурсах и фестивалях. Это свидетельствует о том, что молодежь неравнодушна к культурному наследию своей Родины, что она стремится понять и осмыслить его», — добавила министр, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобразования региона.

Ахмет Хамиевич Боков родился 20 августа 1924 года в крестьянской семье в селе Сагопши Малгобекского района. Окончил школу, затем Назрановский аграрный техникум и рабфак в Грозном. После краткосрочных учительских курсов в 1941 году был направлен на работу в село. Шла ВОВ, враг приближался к Малгобеку, и Ахмет Боков один из тех, кто строил оборонительные рубежи на подступах к городу. Впоследствии теме Великой Отечественной войны писатель будет уделять особое внимание. Он один из тех, кто в советские годы в полный голос заявлял, что подвиг защитников Малгобека не оценен по достоинству.

Отметим, что справедливость восторжествовала, и в 2007 году Малгобек стал городом воинской славы.

23 февраля 1944 года Ахмет Боков, как и весь ингушский народ, был депортирован в Казахстан, там он и начал писать. Общий тираж изданных книг на русском и ингушском языках составляет более 2 млн 800 тыс. экземпляров. В 1962 году Ахмет Боков первым из литераторов восстановленной Чечено-Ингушской АССР был принят в члены Союза писателей СССР.

Он автор известных романов «Сыновья Беки», «Юрский горизонт», «Багровые зори», «Узкие ворота», «Судьба» и других, а также повестей, пьес, рассказов, очерков. В 1984 году за свой роман «Юрский горизонт» Ахмет Боков получил поощрительную премию по итогам Всероссийского конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР за лучшее произведение художественной прозы о людях труда.

Умер Ахмет Боков 2 апреля 2006 года. За неделю до его смерти был издан указ Президента России о награждении писателя орденом Дружбы за заслуги в области культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.