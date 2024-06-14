В Ингушетии отмечают Всемирный день донора крови

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, Республиканская станция переливания крови в Назрани проводит акцию по сдаче крови и ее компонентов и приглашает всех желающих, годных по состоянию здоровья стать донорами принять участие в этом благородном деле.

«Кровь — это жизненно важный ресурс, который спасает тысячи жизней каждый день. Донорская кровь используется при лечении тяжелобольных, при операциях, в неотложной медицинской помощи. Одним пожертвованием крови можно спасти несколько жизней и дать шанс на выздоровление людям, находящимся в тяжелом состоянии. Призываю всех граждан присоединиться к движению донорства крови и стать настоящими героями, спасая жизни и принося пользу обществу. Помните, что каждому из нас может понадобиться помощь в виде донорской крови, поэтому важно быть готовым помочь другим в трудный момент. Давайте вместе делать добро, помогать тем, кто в этом нуждается, и строить здоровое общество!», — подчеркнула и. о. министра здравоохранения республики Зарема Антошкиева.