В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду

В чрезвычайном ведомстве призывают жителей не сжигать в такую погоду мусор или траву при уборке улиц и на своих участках. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию

«Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями», — говорится в релизе.