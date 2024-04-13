В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду

До конца текущих суток,14 апреля и 15 апреля местами в регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.
В чрезвычайном ведомстве призывают жителей не сжигать в такую погоду мусор или траву при уборке улиц и на своих участках. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию
«Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями», — говорится в релизе.