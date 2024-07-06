В Ингушетии ожидаются ливни с грозами и град

До конца текущих суток, а также 7 июля местами в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону, на реках возможен подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.
В МЧС призвали жителей и гостей республики быть бдительными и осторожными.
«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101», — говорится в релизе.