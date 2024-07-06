В Ингушетии ожидаются ливни с грозами и град

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону, на реках возможен подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.

В МЧС призвали жителей и гостей республики быть бдительными и осторожными.

«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101», — говорится в релизе.