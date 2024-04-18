В Ингушетии подписано соглашение с опорным банком по мерам соцподдержки ветеранов боевых действий

Как сообщили газете «Ингушетия», этот документ подписан в рамках исполнения поручения Президента России. Отмечается, что электронные удостоверения дадут возможность ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке получать федеральные социальные выплаты, денежное довольствие, заработную плату и иные меры соцподдержи, установленные регионом, а также привилегии банка-партнера.

Источник подчеркнул, что электронное удостоверение ветерана будет оформлено в форме пластиковой карты с электронным носителем информации (все расходы берет на себя банк) и будет полноценным документом, подтверждающим их право на предоставление мер социальной поддержки.