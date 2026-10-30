В Ингушетии подвели итоги IX Общероссийского муниципального правового форума

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города, участники обсудили изменения в правовом регулировании муниципальной деятельности, распределение полномочий и практические механизмы внедрения новых законодательных норм.

Мероприятия форума прошли на площадке Академии цифрового развития региона. В них приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, юристы, специалисты в области муниципального и конституционного права из различных субъектов России.

Ингушетию представили руководитель администрации Главы и правительства республики Анзор Мархиев, руководители комитетов Народного Собрания РИ и юристы аппарата регионального парламента.

Выступая на церемонии открытия от имени Главы субъекта Махмуда-Али Калиматова, Анзор Мархиев подчеркнул значимость форума для развития муниципального управления и совершенствования правового регулирования, а также пожелал участникам успешной и продуктивной работы.

В числе спикеров выступили председатель Объединения муниципальных юристов России, доктор юридических наук Виктор Щепачев, руководитель аппарата Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Игорь Бабичев, а также кандидат юридических наук, доцент МГУ Ольга Баженова. Они рассмотрели вопросы юридического сопровождения законотворческого процесса.

Программа форума включала обсуждение проведения правовых экспертиз, предупреждения ошибок при разработке нормативных актов, регионального опыта и практических случаев применения законодательства. Отдельное внимание уделили выработке единых подходов к реализации новых требований и адаптации муниципалитетов к изменениям.

По итогам работы участники сформировали пакет предложений по модернизации законодательства в сфере местного самоуправления. Документ будет направлен в федеральные и региональные органы власти для дальнейшего рассмотрения.

В рамках форума Виктор Щепачев вручил медали «За вклад в развитие и укрепление правовых основ местного самоуправления в России» мэру столицы Ингушетии Мусе Темурзиеву, начальнику правового управления администрации Магаса Магомеду Плиеву, начальнику правового управления администрации местного самоуправления Владикавказа Лауре Бицоевой и главе администрации Кушнаренковского района Республики Башкортостан Марату Латыпову.

Завершилась программа знакомством гостей с Ингушетией. Участникам провели экскурсию по кампусу Академии цифрового развития. Кроме того, они осмотрели Башню Согласия, узнали об истории края и познакомились с национальной кухней.